В Красноярске муж и жена организовали бизнес по торговле младенцами

Красноярск, 19 марта. В Красноярске супруги-предприниматели продали 19 младенцев от суррогатных матерей. Оба задержаны правоохранителями, под следствием также находится одна из матерей.

По данным СК РФ, незаконный бизнес 33-летний директор фирмы «Дидилия» организовал два года назад. Он занимался поиском женщин, которые были готовы за денежное вознаграждение родить младенца для иностранцев.

Помимо этого, бизнесмен занимался оформлением необходимых документов. Вести торговлю детьми ему помогали два партнера и 34-летняя жена. Суррогатные матери проходили процедуру ЭКО в Юго-Восточной Азии, но рожали в роддомах Красноярска.

После женщины получали свидетельства о рождении, оформляли нотариальную доверенность на бизнесмена или его подельников, давая им право представлять их интересы в госорганах. За все это роженицы получали 850 тысяч рублей, а новорожденных детей передавали новым родителям.

Следователи установили местонахождение 19 детей, которых матери продали бизнесменам. Сейчас малыши помещены в дом малютки. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.