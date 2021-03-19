Золотой профиль Назарбаева украсил новую коллекционную монету

Нур-Султан, 19 марта. Изображение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева появилось на новой отчеканенной монете в Казахстане, сообщил Национальный банк.

Коллекционная монета номиналом в одну тысячу тенге (или 175 рублей) выходит в рамках серии "Выдающиеся события и люди". Тираж составит одну тысячу штук. Она изготовлена из серебра, на реверсе и аверсе добавлены вкрапления из чистого золота 999-й пробы.

"Монеты должны приниматься для всех видов платежей на всей территории Республики Казахстан, а также зачисляться на банковские счета во всех банках Республики Казахстан", — отмечается в сообщении.

Монета с профилем экс-президента получила название "Столица Казахстана Нур-Султан". Изображение политика выполнено из золота (вес 16 граммов), также на изделии изображены флаг и герб республики и некоторые достопримечательности столицы Казахстана.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал о братских отношениях России и Казахстана. Он подчеркнул, что у стран нет повода, чтобы что-то делить между собой.