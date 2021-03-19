Политолог раскрыл, почему в России хотят ввести налог на донаты блогерам

Российские блогеры должны нести административную и уголовную ответственность за действия на стримах. Об этом в интервью ФАН рассказал президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Сенатор Алексей Пушков по итогам встречи рабочей группы с представителями Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу заявил, что в Российской Федерации могут начать облагать налогом донаты для стримеров. Соответствующие изменения в законодательство уже находятся в стадии подготовки.

«В Росфинмониторинге есть определенные соображения по поводу необходимости регистрации стримеров как индивидуальных предпринимателей», — говорит Пушков.

В первую очередь сбор коснется так называемых треш-стримеров — тех, кто за вознаграждение готов выполнить на камеру любое задание зрителя. В настоящее время деньги оформляются как пожертвования. А это значит, с них, по российским законам, не платится налог.

Обсуждение наказания для стримеров началось в Совете Федерации после эфира видеоблогера Станислава Решетняка (Reeflay) 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Впоследствии блогера арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека, ему грозит до 15 лет колонии.

Политолог Юрий Самонкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей раскрыл, почему в России хотят ввести налог на донаты блогерам. По его словам, государство намерено усиливать контроль за тем контентом, который получают российские дети в социальных сетях.

«Мне кажется, государство задумалось об урегулировании этого направления после недавних инцидентов, которые произошли в России. Я имею в виду случай, когда на стриме у одного известного блогера умерла девушка. Замечу, что все эти люди должны отвечать за свой контент, за то, что они показывают на своем канале. Они должны нести административную и уголовную ответственность за свои действия. Я думаю, это государство будет усиливать контроль за тем контентом, который получают наши дети в социальных сетях. Честным и адекватным блогерам, которые производят качественный контент, начиная от путешествий, заканчивая мастер-классами, нечего бояться», — сказал собеседник.

Юрий Самонкин также отметил, что необходимо законодательно урегулировать сферу блогинга. По его словам, российские блогеры должны нести административную и уголовную ответственность за действия на стримах.

«Но тем, кто в прямых эфирах совершает неадекватные вещи, которые приводят к трагическим последствиям, необходимо уделять не только внимание со стороны налоговой службы. Законодательство необходимо урегулировать таким образом, чтобы за свои неправомерные действия они могли понести уголовную и административную ответственность. Данную сферу нужно урегулировать таким образом, чтобы потом мы не видели в сводках новостей на федеральных каналах ужасные сюжеты, связанные с треш-блогерами, которые выполняют любой каприз за деньги подписчиков», — сказал Юрий Самонкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что рэпер и блогер Моргенштерн оказался в центре нового скандала: его заподозрили в оправдании нацизма после выступления на фоне изображения Адольфа Гитлера.