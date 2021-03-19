Силовики пресекли незаконную сделку с десятками килограммов золота и серебра

Екатеринбург, 19 марта. ФСБ предотвратила деятельность участников преступной группировки, которая собиралась оформить сделку на несколько миллионов рублей.

Неизвестные организовали незаконным путем крупную сделку, при которой ее участники должны были совершить обмен драгоценных металлов на деньги. Однако, по предварительной информации, задержанные в ходе сделки фигуранты являлись лишь «средним звеном» во всей цепочке преступления. Сообщается, что всего у злоумышленников было изъято 50 килограммов серебра и еще три — золота, а также наличные в размере 16 млн рублей.

«Расследование продолжается, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлечены другие организаторы и участники преступной группы», — пояснили в УФСБ.

СК возбудил уголовное дело в отношении задержанных, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

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