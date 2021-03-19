Певица Ханна назвала главный принцип использования семейного бюджета

Москва, 19 марта. Певица и бизнесвумен Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, решила пообщаться с поклонниками в Instagram-stories. У звезды поинтересовались, как она делит бюджет с мужем.

Продвижением певицы занимается ее супруг — гендиректор лейбла Black Star Павел Курьянов. Опытный продюсер помог Ханне быстро стать популярной и открыть собственный бизнес: две студии красоты и клуб. Финансовый достаток позволяет супругам быть на равных позициях в семье.

В ответе на вопрос подписчика Ханна призналась, что покупает Курьянову подарки за свой счет. Бизнесмен в ответ не ограничивает супругу в тратах. За один поход в магазин косметики Ханна может легко расстаться с суммой свыше 30 тысяч рублей.

«У нас общий бюджет. И вещи, на которые мы его тратим, — общие. Если говорить о стандартных расходах — кто успел, тот и оплатил. В нашей семье нет разделения «твои-мои», — поделилась певица.

В сентябре 2020 года журналисты рассекретили доходы певицы Наташи Королевой и ее супруга Тарзана (Сергея Глушко). Стало известно, что знаменитая жена стриптизера зарабатывает значительно больше, чем он.