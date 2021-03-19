Норкин признался, что может рассказать анекдоты с матом на выступлениях

Москва, 19 марта. Гости политического ток-шоу «Место встречи» обсудили сокращение мата в соцсетях с телеведущим Андреем Норкиным. Журналист сознался в использовании ненормативной лексики.

Эксперты программы в эфире 19 марта обменивались мнениями по поводу сокращения мата в соцсетях. Ведущего спросили, использует ли он ненормативную лексику во время своих выступлений. Норкин признался, что может рассказывать анекдоты с матом в ресторанах или на клубных площадках.

«Там особая атмосфера, люди могут выпивать», — уточнил журналист.

Ведущий добавил, что не рассказывает таких анекдотов в ДК или филармонии. Однако он предупреждает о наличии ненормативной лексики в литературных сочинениях, которые будет читать. Все концерты Норкина допускают к просмотру только лиц старше 18 лет.

Гости ток-шоу предположили, что контролирующие службы могут прийти на мероприятие телеведущего. В студии раздался вопрос, кто придет к Норкину на концерт. Ведущий в шутку возмутился. Депутат Госдумы Виталий Милонов заверил, что Норкин — уважаемый человек и его не будут проверять. Телеведущий с иронией назвал себя «не какой-нибудь обезьяной».

Норкин ранее развеселил зрителей и гостей программы анекдотом про группу «Ленинград». Ведущий саркастично «послал» исполнителей.