МИД Японии: Токио не ведет переговоров с Вашингтоном о размещении новых ракет

Токио, 19 марта. Япония приветствовала бы размещение новых американских ракет в Индо-Тихоокеанском регионе, но США пока не проводят переговоры по данному направлению, пишет издание Nikkei.

Как заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, Белый дом пока не ведет с Токио консультаций о возможном размещении на территории страны ракет наземного базирования для сдерживания Китая.

«Сейчас речь не идет о немедленном размещении таких ракет. Не изучается вопрос о месте их конкретного развертывания. США также разъяснили нам, что пока не зондируют позицию своих стран-союзников по этому вопросу», - сообщил Мотэги.

Журналисты газеты Nikkei в своей статье писали, что правительство Японии приветствовало бы размещение новых американских наземных ракет в Индо-Тихоокеанском регионе, так как это будет сильным средством, чтобы сдерживать военные нападки Китая.В данный момент США рассматривают вопрос о том, чтобы развернуть наземные ракеты на островах в Восточно-Китайском море, и даже готовы выделить на эти цели 1,3 млрд долларов.

Обозреватели Nikkei считают, что Вашингтон сейчас находится на стадии изучения вопроса о размещении на острове Гуам ракет средней дальности, которые будут нацелены на Китай.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США более 40 лет уклоняются от оплаты телепередач в Японии. Представители телекомпании NHK жалуются, что американские войска не оплачивают счета с 1978 года.