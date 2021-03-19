Ида Галич вернет свою фамилию после развода

Москва, 19 марта. Популярный блогер Ида Галич сообщила, что вернет свою фамилию после развода с супругом Аланом Басиевым. Оказалось, что сейчас по документам она вовсе не Галич.

Знаменитость ответила на вопросы подписчиков о личной жизни в Instagram Stories. Разумеется, многих интересовало, как протекает расставание звезды с мужем. Галич сообщила, что официально развод еще не состоялся.

«Это вопрос решается. Я думаю, месяц–два, и потом еще понадобится время на смену фамилии», — написала блогер.

Поклонники поинтересовались у знаменитости, почему она взяла фамилию супруга когда, вышла замуж. Галич ответила, что для Басиева это был принципиальный момент. Кроме того, блогер хотела таким образом дать мужу почувствовать себя главой семьи.

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года. В феврале 2020 года звезда родила от супруга сына Леона, а уже в декабре объявила о расставании с мужем. Причины разрыва блогер не раскрывает, но некоторые считают, что супруги могли рассориться из-за большой разницы в доходах, ведь знаменитость зарабатывает куда больше Басиева. Звучала и версия об измене мужа Галич, но блогер ее опровергла.