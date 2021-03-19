Ростех создал уникальную установку «Эльбрус-А» для запуска противоградовых ракет

Чебоксары, 19 марта. Новейшая установка «Эльбрус-А» предназначена для пуска ракет различного калибра по облакам, что существенно сокращает потери сельского хозяйства от града.

Разработка выполнена Чебоксарским производственным объединением имени Чапаева, которое входит в корпорацию «Ростех».

Новая установка предназначена для обеспечения запуска ракет, которые необходимы, чтобы защищать сельскохозяйственные территории от града. От предыдущих версий она отличается наличием цифровой системы управления и возможностью запуска разнокалиберных ракет, отметил генеральный директор компании-производителя Михаил Резников.

Новой установкой возможен последовательный пуск 16 ракет. При этом они могут быть направлены под различными углами возвышения, что значительно расширяет площадь взаимодействия. Также в «Эльбрус-А» предусмотрено голосовое сопровождение наведения.

Недавно корпорация «Ростех» сообщила об открытии центра обслуживания вертолетных двигателей в Белоруссии.