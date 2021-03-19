Новые сотрудники Goldman Sachs пожаловались на «бесчеловечные» условия труда

Нью-Йорк, 19 марта. Инвестиционные аналитики Goldman Sachs, работающие в организации меньше одного года, пожаловались на «бесчеловечные» условия труда.

Сотрудники банка составили соответствующую презентацию для менеджмента. В среднем они работают по 95 часов в неделю, спят по пять часов, а ложатся спать не раньше 3 часов утра.

«В среднем работники довольны Goldman Sachs лишь на 2 балла из 10», — пишет Forbes.

Авторы презентации предложили ограничить время работы 80 часами в неделю и не привлекать их к задачам после 9 часов вечера по пятницам и субботам. Представители Goldman Sachs в свою очередь заявили журналистам, что прислушиваются к своим сотрудникам.

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