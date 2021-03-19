Медиагруппа «Патриот» и сетевое СМИ «Контингент» объявили о сотрудничестве

Москва, 19 марта. Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало сетевое СМИ «Контингент» из Владивостока. Издание образовано в 2021 году и имеет исторический уклон.

Интернет-издание «Контингент» публикует исторические материалы, малоизвестные широкой публике, описывает события отечественного военного прошлого и настоящего. Также на сайте можно найти размышления экспертов о будущем. Главный редактор издания Алексей Суконкин высказал уверенность, что обе информационные площадки выиграют от сотрудничества.

«Мы делаем общее дело – пишем материалы, очень важные для тех, кто нас читает. Наша редакция находится на другом конце нашей необъятной Родины – во Владивостоке, но всё равно мы близки друг к другу – по духу, по целям, по читателям, — заявил Суконкин.

«Контингент», несмотря на свою молодость», уже зарекомендовал себя и завоевал достойную аудиторию, отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он поприветствовал новых партнеров и выразил уверенность, что в будущем их ждут интересные совместные проекты.

Недавно Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей организовали пресс-конференцию, в ходе которой политики, эксперты по кибербезопасности и депутаты обсудили ситуацию с иностранными интернет-платформами. Участники обсудили, какие действия нужно предпринять, чтобы заставить Twitter, Facebook и YouTube соблюдать российское законодательство.