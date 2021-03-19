«Вместе на досках в воде»: Тимати отметил день рождения дочери на Мальдивах

Москва, 19 марта. Популярный российский рэпер Тимати не так давно стал главным героем шоу «Холостяк». Но сейчас он отдыхает на Мальдивских островах в компании своей дочери Алисы. Об этом стало известно благодаря последней публикации в Instagram-аккаунте артиста. Рэпер вместе с наследницей отпраздновал седьмой день рождения девочки на Мальдивах, пишет Teleprogramma.pro.

Алиса — старший ребенок исполнителя Тимура Юнусова. Ее мать — бывшая девушка Тимати, модель Алена Шишкова.

Тимати с дочерью прилетел на Мальдивские острова совсем недавно. Отец научил дочь экстремальным видам спорта. Алиса Юнусова с малых лет увлеклась серфингом и просто обожает стоять на доске для серфинга, укрощая неспокойные волны океана. Лучше всего у нее это получается, когда ее любящий отец находится рядом.

«Я благодарю бога за возможность разделить лучше моменты жизни со своими детьми. Твой седьмой День Рождения особенно прекрасен в этот дождь, вместе на досках в воде! Я тебя очень люблю и буду и дальше отвечать за качество твоих волн по жизни, Алиса», — обратился к малышке любящий отец.

Тимур Юнусов записал видео, где после длительного заплыва вышел на берег. На девочке был надет розовый плавательный костюм, а Тимур выбрал кипенно-белый гидрокостюм.

Ранее отмечалось, что рэпера на Мальдивах заметили в обществе одной из участниц проекта «Холостяк», Марии Вебер, которая подарила ему доску для серфинга. Есть мнение, что такой «вброс» был сделан специально, чтобы подогреть интерес зрителей к проекту.

Ранее ФАН публиковал расчет нумеролога о том, каким был Тимати в прошлой жизни.