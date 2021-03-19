Российские медики изучат геном новорожденных

Минздрав России планирует запустить проект по исследованию генома новорожденных. Исследовательская деятельность будет вестись совместно со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика Кулакова.

На заседании президиума Совета законодателей глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что проект поможет выявить причины возникновения тех или иных заболеваний. Подтвержденный диагноз, особенно в онкологии, по его словам, является фундаментом для будущего лечения.

Потенциально эффективная для сферы здравоохранения инициатива должна помочь снизить показатели детской смертности. Сейчас она составляет 40,5 случая на 100 тысяч детей младше 17 лет — за прошлый год цифра упала на 16,6%.

Генетические исследования и технологии, их сопровождающие, развиваются очень быстрыми темпами. ДНК была обнаружена полвека назад, и стремление использовать генетический анализ для профилактики заболеваний вполне обоснован. Однако возможность заранее предусмотреть медицинские риски и развитие определенных заболеваний не у всех находит положительный отклик.

Мировое научное и медицинское сообщество разделяет один-единственный вопрос: необходимо ли внедрять секвенирование ДНК в программу скрининга младенцев для диагностики потенциальных заболеваний. Расшифровка генома, доступная на сегодня почти любой научно-исследовательской лаборатории, не всегда может показать достоверную картину. Однако эта процедура способна кардинально изменить отношение общества к рождению и росту детей. Как и отношение конкретного родителя к конкретному ребенку, ведь он увидел его возможное будущее.

Тем не менее, программы генетических исследований продолжают появляться, а система здравоохранения не собирается игнорировать этот огромный и ключевой научный отсек. На сегодня исследования ДНК и борьба с неизвестными заболеваниями остаются за учеными и врачами, а решение внутренних морально-этических конфликтов — за каждым из нас.