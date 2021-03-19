Изъятых из семьи в Германии детей просят передать под опеку русских родственников

История борьбы за изъятых властями Германии русских детей продолжается. Как стало известно ФАН, родители сейчас просят оформить опеку над изъятыми детьми на родственников, которые сейчас постоянно проживают в России.

По словам четы Зайберт, они заявили о готовности оформить опеку на близких родственников. Соответствующие бумаги они намерены предоставить в социальные службы Германии, которые изъяли детей. Вместе с тем Зайберты попросили и российских дипломатов, чтобы те оказали содействие в оформлении необходимых документов. По данным ФАН взять, детей под опеку в России готова родная сестра матери изъятых детей — Юлия.

Ранее ФАН сообщал, что в дом к российской семье Зайберт вломились полицейские, чтобы изъять детей. По словам супругов, стражи порядка неправомерно применили к ним силу. Они считают, что малышей забрали под надуманным предлогом и не исключено, что «постарались» соседи, которые просто оболгали их.