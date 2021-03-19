Биолог Аграновский рассказал, стоит ли переживать из-за прав разумных растений

Растения могут взаимодействовать друг с другом, в том числе и с помощью электроимпульсов. Об этом в беседе с ФАН рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал новость о том, что ученые из Сингапура создали устройство, призванное помочь общаться с растениями. Отмечается, что принцип работы прибора основан на считывании электрических импульсов, которые трава посылает подобно мозгу, реагируя на происходящее вокруг.

«Это не из разряда фантастики. Конечно, очень важно обращать внимание на то, где именно публикуются подобные материалы, какую экспертизу прошли данные. В целом, растения действительно могут взаимодействовать друг с другом. У них есть специальные летучие вещества. Возможно, присутствуют и некие электроимпульсы. Не могу исключить», — сообщил специалист.

Алексей Аграновский подчеркнул, что сравнение поведения зелени с человеческим мозгом не стоит воспринимать слишком серьезно.

«Это совершенно другие сигналы, не такие, как у теплокровных животных. Они не представляют из себя неких разумных существ. Никакой высшей нервной деятельности не имеют. Эта новость никак не свидетельствует ни о разуме, ни о правах растений. Вегетарианцы могут есть их дальше», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он прокомментировал одно из сообщений, которые готов без раздумий отнести в разряд ерунды.

«Есть вещи, которые с ходу можно исключить. Например, некоторые люди называют себя молекулярными биологами и заявляют в интернете о том, что вакцина «Спутник V» встраивается в нашу ДНК и вызывает генетическую модификацию. Вот это точно неправда», — добавил доктор биологических наук.

Ранее Алексей Аграновский не поддержал версию немецкого исследователя о том, что коронавирус был создан в китайской лаборатории.