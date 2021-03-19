Черноморский флот начал следить за вошедшим в Черное море крейсером ВМС США

Москва, 19 марта. Крейсер ВМС США USS Monterey зашел в Черное море. Он находится под наблюдением средств Черноморского флота (ЧФ), сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Крейсер ВМС США Monterey зашел в акваторию Черного моря. Сейчас судно находится под наблюдением российских средств ЧФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера «Монтерей» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года», — сказано в сообщении.

USS Monterey является американским ракетным крейсером типа Ticonderoga. Корабли подобного класса несут на борту до 26 крылатых ракет Tomahawk, 16 противолодочных ракет ASROC, торпеды и 80 зенитных управляемых ракет Standart-2.

Ранее стало известно, что шесть субмарин ЧФ вышли на боевое дежурство в Черное море