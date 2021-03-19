Молодые люди устроили драку на могиле в Волгограде

Волгоград, 19 марта. Организованная группа молодых людей вступила в конфликт с охраной на кладбище Краснооктябрьского района. Для устранения драки пришлось вызывать полицейских.

Около 20 неизвестных мужчин приехали на кладбище с ломами, лопатами и пытались вскрыть могилу. Злоумышленники объяснили свой поступок тем, что хотят захоронить человека, привезенного из коронавирусного морга рядом с родственником.

Выяснилось, что документов, разрешающих захоронение, у группы людей не было. В результате разгневанный мужчина устроил драку с охраной кладбища. Во время потасовки на землю рухнула надгробная плита.

На место выезжали около 20 полицейских, которые пытались нейтрализовать драку. Двух дебоширов удалось задержать. На них составили административный протокол за самоуправство. В ГУ МВД по Волгоградской области организовали проверку по факту конфликта.

Ранее в Петербурге грабитель напал на женщину в районе Богословского кладбища. Злоумышленник отобрал у потерпевшей наушники и смартфон. Преступление было совершено ночью.