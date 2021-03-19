Лыжница Елена Вяльбе выразила благодарность руководству республики Марий Эл

Йошкар-Ола, 19 марта. Советская и российская лыжница, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поблагодарила руководство республики Марий Эл.

Спортсменка направила правительству региона письмо, в котором напомнила, что в 2018 году встречалась с главой Марий Эл Александром Евстифеевым. По словам Вяльбе, с тех пор инфраструктура для лыжных гонок в регионе значительно улучшилась. Например, были восстановлены лыжные трассы.

«От имени Федерации лыжных гонок России разрешите поблагодарить руководство республики за усилия, направленные на развитие лыжных гонок в Марий Эл», — приводит выдержку из письма лыжницы «МедиаПоток».

Недавно в прокат вышел фильм «Белый снег», рассказывающий о Елене Вяльбе. Создатели кинокартины отметили, что в работе над лентой им очень помогли чиновники и жители Магадана.