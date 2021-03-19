Космонавты начали перестыковку корабля «Союз» к другому модулю МКС

Москва, 19 марта. Российский специалист пилотирует космический корабль «Союз», перестыковывая его к другому модулю МКС. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Все манипуляции не должны продлиться дольше 29 минут. Корабль «Союз МС-17» с российским космонавтом на борту Сергеем Рыжиковым должен в течение получаса полностью облететь Международную космическую станцию (МКС) и причалить к модулю «Поиск». Вся операция будет проходить в режиме ручного пилотирования.

Перестыковка необходима для того, чтобы следующий космический корабль, «Союз МС-18», смог причалить к модулю «Рассвет». Данная перестыковка станет 19-й по счету, проходящей на борту МКС.

Ранее стало известно, что космический корабль «Союз МС-18» будет отправлен в апреле к МКС по сверхбыстрому маршруту.