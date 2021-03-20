Перу против индейцев: как нефтяной бизнес уничтожает обитателей Амазонии

Индейцы из перуанской Амазонии продолжают нападения на нефтяную инфраструктуру страны. Власти и нефтяные корпорации обвиняют их в терроризме и подрывных действиях. В столкновениях гибнут люди. Однако индейцы продолжают атаковать — они считают, что нефтяные компании незаконно ведут добычу на их землях, загрязняют их, лишая жителей Амазонии доступа к питьевой воде и не платят никаких компенсаций.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, почему индейцы Перу вновь и вновь атакуют нефтепроводы и как власти пытаются договориться с протестующими.

Кровь против нефти

Группа перуанских индейцев 14 марта 2021 года захватила станцию нефтеперекачки Морона в департаменте Лорето. В заложники были захвачены десять работников нефтяной корпорации Petroperu. Индейцы потребовали от правительства принять меры в связи с постоянными разливами нефти на Североперуанском нефтепроводе.

Переговоры, в которых участвовали представители компании и министры правительства страны, прошли успешно — все заложники были освобождены. Это не первое столкновение между властями и индейцами из-за работающей в Амазонке нефтяной инфраструктуры, и, по счастью, оно обошлось без жертв.

Эксплуатация нефтяных богатств перуанской Амазонии началась в 1970-х годах, после создания в 1969 году государственной нефтяной корпорации Petroperu. Правящий в стране националистический режим генерала Хуана Веласко Альворадо проводил широкомасштабные реформы — централизацию, создание госкомпаний по добыче минерального сырья, наделение крестьян землей и защиту прав индейцев на общинные земли. Свержение генерала в 1975 году в ходе военного переворота и последующий приход к власти правых правительств с их неолиберальной политикой резко обострил противоречия между общинами коренных народов и правительством.

«Петрогейт»

В 2008 году Перу потряс правительственный скандал. Выяснилось, что члены правящей партии APRA брали взятки у иностранных корпораций, предоставляя им доступ к нефтяным месторождениям в Амазонии. Представители коренных народов заявили, что такой подход неприемлем, по стране прокатилась череда протестов. Но в феврале 2009 года между Перу и США было подписано соглашение о свободной торговле, по которому иностранным компаниям разрешалось разведывать и добывать нефть и газ в Амазонке.

Индейцы стали перекрывать трассы. Против протестующих бросили армию. 5 июня 2009 года в городе Багуа 2500 протестующих индейцев и местных жителей атаковали подразделения полиции. По официальным данным, погиб 31 человек — 9 полицейских и 22 индейца. По другим данным, погибло 40-50 протестующих, в основном индейцы. После этого столкновения продолжились — индейцы взяли в заложники на нефтяных объектах еще 11 перуанских полицейских, а после убили их.

Кризис власти разрешился в июне 2009 года — правительство страны ушло в отставку. Законы, облегчившие иностранным компаниям доступ к нефтяным богатствам Амазонки, были отменены. Однако и эти меры не улучшили отношения между властями и индейцами.

Разливы нефти и терроризм

Власти Перу регулярно принимают многочисленные программы по борьбе с бедностью и неравенством. На материальном положении коренного населения Перу это слабо сказывается. Исследования показывают, что нищета среди индейцев носит системный характер. Среди коренного населения Амазонки 98% не имеют какого-либо доступа к государственным службам, 78% живут за чертой бедности и 49% в нищете.

Индейцы по сути беззащитны перед произволом крупных компаний, желающих получить доступ к запасам минерального сырья, располагающимся на землях коренных народов. Согласно отчету перуанской организации по правам коренных народов AIDESEP, нефтяная компания Pluspetrol получила доступ к землям специальных резерваций для неконтактных племен. Территории для будущей разведки и добычи нефти и газа занимают 15% индейской резервации, где живут племена кугапакори, науа, нанти.

Добыча минерального сырья часто сопровождается прорывом трубопроводов и разливом нефти. В январе 2016 года такой разлив произошел на 441-м километре Североперуанского нефтепровода в департаменте Амазонас. В притоки реки Мараньон вылилось 150 баррелей нефти. В феврале 2016 года произошел прорыв на 206-м километре того же нефтепровода в департаменте Лорето, близ станции Морона, на которую было совершено нападение в марте 2021 года. В сентябре 2016 года авария на Североперуанском нефтепроводе и последовавший разлив нефти оставили без воды индейцев из общины Монтерико в Лорето.

Ситуация с авариями не улучшается, и нефтяные корпорации, в частности Petroperu, все чаще обвиняют индейцев в том, что это они устраивают диверсии на нефтепроводах. Практически каждая авария за последние годы сопровождалась обвинениями в адрес м населения ближайших индейских общин — якобы они или напали на нефтепровод, или сделали в нем нелегальную врезку.

Однако из официальных отчетов следует другое: трубопроводы далеко не всегда поддерживаются в надлежащем состоянии. Petroperu под видом мониторинга и инспекции состояния нефтепровода частным образом нанимает национальную полицию, которая занимается тем, что терроризирует индейцев и местных жителей. У тех зачастую и физически нет доступа к объектам компании.

Однако и индейцы нередко прибегают к силовым акциям. 17 ноября 2020 года произошел взрыв на 323-м км Североперуанского нефтепровода в департаменте Лорето. Власти впервые за последние семь лет были безоговорочно уверены, что это не авария, а подрыв самодельного взрывного устройства. В декабре 2020 года в муниципалитете Рикена, департамент Лорето, в столкновении между индейцами кукама и полицейскими были убиты двое и ранены 17 человек. Протестующие требовали от канадской компания PetroTal компенсаций за использование их земель и периодические разливы нефти.

Убийства за нефть

Согласно официальным отсчетам, с 2013 по 2020 год были убиты 14 лидеров общин коренных народов Перу. При этом никаких обвинений по этим убийствам не было предъявлено. Это также не улучшило взаимоотношений между властями и индейцами.

Эпидемия COVID-19, с которой Перу справляется откровенно плохо — 1493 смертей на 1 млн населения, — также ухудшила положение индейцев. С момента объявления карантинных мер в 2020 году, в перуанской Амазонке были убиты четыре лидера индейских общин. В последний раз так часто их убивали в 2014 году.

Тело Роберто Карлоса Пачеко было найдено 11 сентября 2020 года в департаменте Мадре-де-Диос неподалеку от общинного леса, который он защищал. В июле 2020 года был убит Лоренцо Ямил, который работал в национальном парке Паракас.

В мае 2020 года в департаменте Хунин был убит лидер народа ашанинка Гонсало Пио Флорес. Полиция объявила в розыск пять человек по обвинению в убийстве. В апреле 2020 года в департаменте Уануко был убит Арбильдо Мелендес Грандес из народа унипакуйако, который занимался межеванием земель своей общины. По многочисленным свидетельствам, ему поступали угрозы. Он стал жертвой либо незаконных рубщиков леса, либо местных наркокартелей.

Несмотря на угрозы убийством, о которых была проинформирована местная полиция, и Арбильдо Мелендесу, и Гонсало Пио, и Роберто Пачеко было отказано в защите. Ее не предоставили даже после того, как ее потребовал офис перуанского омбудсмена. Только после власти взяли под защиту семьи убитых. Как и в предыдущих случаях, по их делам никого не осудили.

В феврале 2021 года были убиты еще двое индейских лидеров из народа кашибо. В убийстве подозревают фермеров, которые нелегально выращивали коку на землях индейцев.

Беда Амазонии

На словах перуанские власти помогают коренному населению страны. Принимаются законы, гарантирующие их права на общинные земли, постоянно обсуждаются их бедность и отсутствие доступа к канализации, свежей воде, медицинским услугам. Но в случае столкновения нищих индейцев и нефтяных корпораций власти практически всегда становятся на сторону самых богатых.

Ситуация с нефтедобычей и нефтепереработкой в перуанской Амазонии очень похожа на то, что происходит в соседней Бразилии. Ради освоения новых земель под выпас скота, для производства сои, которую затем превращают в биотопливо, бразильские и иностранные компании уничтожают тысячи квадратных километров лесов. Обитатели этих лесов полностью беззащитны перед давлением со стороны капитала.