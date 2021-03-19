Американские ученые обесценили продление СНВ-3 Байденом

Вашингтон, 19 марта. Американские ученые и эксперты уверены, что подписанный президентом США Джо Байденом вариант соглашения СНВ-3 никак не остановит охватившую мир гонку вооржений.

Одним из первых решений Джо Байдена на посту президента США стало продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Однако в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который стремился усовершенствовать существующие договоренности и обезопасить вместе с Россией мировое сообщество от наращивания оружия массового поражения, Байден продлил СНВ-3 без дополнительных обсуждений и консультаций.

Многие критики оружия массового поражения в этот момент вздохнули с облегчением, уверенные, что "новая холодная война" отступила, однако профессор Национального института государственно политики и военный эксперт Колин Грей уверен, что Америка втянула себя в процесс непреходящей гонки вооружений со своими главными конкурентами: Россией и Китаем.

"То, что происходит сегодня, — это не новая холодная война, как многие любят говорить, а просто очередной виток новой реальности, которая ни капли не изменилась. Это постоянное состояние всегда характеризовалось конкуренцией — политической, экономической и неизбежно также военной. Если мы будем читать историю должным образом, мы узнаем, что недоверие или более активная неприязнь между великими державами, включая настоящую войну, является нормальным и до некоторой степени неизбежным", — пишет ученый.

В связи с продолжающимся соперничеством великих держав с Китаем и Россией Ребекка Хейнрихкс из аналитического издания Providence вместе с политическим аналитиком Патти-Джейн Геллер из Heritage Foundation подготовили аналитический отчет. Ученые уверены, что «критериев, необходимых для достижения стратегической стабильности во всем мире, значительно больше, чем может охватить ограниченное соглашение СНВ-3».

Стратегическая стабильность — это сложный, комплексный процесс, который не решается одним договором. Стратегам по всему миру следует подумать о том, должны ли они адаптировать свои ядерные силы, обычные вооруженные силы, систему противоракетной обороны или доктрины для более эффективного и надежного сдерживания противника.

Выводы и продлении СНВ-3, которые выдвинули американские ученые, как минимум неутешительные. Исследователи утверждают, что подписанный Байденом договор никаким образом не может остановить страны от наращивания ядерного потенциала и, более того, призывают сами Штаты увеличить количество единиц ядерного оружия.

"Продление нового СНВ не означает ядерной стабильности. Страны будут продолжать развивать свои ядерные силы в рамках своих стратегий реализации своих соответствующих ревизионистских национальных программ. Люди не должны поддаваться ложному чувству безопасности, которое дает еще пять лет нового СНВ; вместо этого администрация Байдена вместе с конгрессом должны оставаться приверженными модернизации ядерных сил США, чтобы обеспечить надежность средств ядерного сдерживания США и гарантии союзников, одновременно участвуя в мускульной дипломатии с противниками", — говорится в отчете.

Ранее Федеральное агентство новостей объясняло, почему Байден так быстро и без размышлений подписал СНВ-3.