Раскрыты детали сценария развала России к 2030 году, написанного сотрудниками ЦРУ

На НТВ вышел фильм «Мундеп от округа Колумбия» в рамках программы «ЧП. Расследование». Эксперт комиссии ОП РФ по СМИ, блогер Вадим Манукян ознакомился с этим сюжетом и нашел отсылки к собственным материалам о Михаиле Ходорковском и его марионетках в России.

Вот и появились детали того, что же происходило в минувшие выходные на форуме «Объединенных демократов». Фамилии там фигурировали весьма узнаваемые. Как готовился этот форум, а самое главное, где, на НТВ очень подробно рассказали. Снова всплыла Великобритания.

Я уже рассказывал минувшим летом о том, что Ходорковский своим миньонам в России платит через французский фонд European choice. И несмотря на то, что данная информация уже давно была опубличена в СМИ, финансовые потоки через эту прокладку Ходорковского продолжают поступать. Однако в «ЧП. Расследовании» всплыл еще и банк Грузии, через который получает на организацию форума «Объединенных демократов» финансы соратник Ходоровского небезызвестный Андрей Пивоваров. Средства он получает от Джоанны Новаковской, которая по удивительному совпадению является сотрудницей британского офиса «Открытой России» (организация является нежелательной на территории России). Так «Объединенные демократы» независимые или не совсем? Судя по итогам расследования, становится очевидно, что связь нашлась не только с британской «Открыткой», но еще и с госдеповским фондом «Свободная Россия», вице-президентом которого является человек с британским паспортом — Владимир Кара-Мурза — младший. Да-да, тот самый дважды якобы отравленный. Ну и вишенкой на торте стал зарегистрированный в Киеве сайт Human Rights Project Managment, на базе которого и разместились «Объединенные демократы». Догадываетесь, как он назывался раньше? Да, именно — «Открытая Россия». Ходорковский очень неумело заметает следы.

Ну а теперь о самом интересном. О программе «Россия 2030. Сценарии». Именно в ней прописан механизм развала страны. Дестабилизация ядерной державы, разворовывание вооружения и боеприпасов, межнациональные и религиозные конфликты, криминализация элит. Это всего лишь один из 12 сценариев развала РФ. Самоизоляция страны, введение либеральной диктатуры, репрессии. Вот еще один из возможных вариантов развития событий. И почему-то подозрительно часто в программе «Россия 2030. Сценарии» фигурируют США. А кто же пишет эти сценарии для России, которые потом презентуют на площадках свободной Европы? В результате расследования НТВ удалось выяснить, что этим занимались сотрудники ЦРУ. А среди официальных авторов оказались Илья Заславский, который был осужден за промышленный шпионаж, и соратник Навального, немного в последнее время поутихший, Владимир Милов, который получает команды от Наталии Арно, главы фонда «Свободная Россия», о нем я уже упоминал выше.

Так вот какая ты, «прекрасная Россия будущего»? Нет, ребята, мы уж как-нибудь без вас у руля пойдем в светлое будущее.