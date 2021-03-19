Житель Вологды получил пожизненный срок за убийство жены и дочки

Вологда, 19 марта. Суд приговорил к пожизненному сроку мужчину, убившего беременную супругу и маленькую дочь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Вологодской области.

Инцидент произошел в сентябре в деревне Ушаково. Между местным жителем и его женой произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанес оппонентке множественные удары. После этого он набросился на ребенка, который попытался спасти маму. Расправившись с семьей, злоумышленник решил скрыть следы преступления и сжег дом.

Сегодня суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Его обязали выплатить около 1,8 млн рублей родителям убитой женщины и по одному миллиону рублей каждому из них в качестве компенсации за моральный вред.

Пьяный житель Ленобласти ранее изрезал жену, после чего вынес ее из квартиры и бросил в кабине лифта. От полученных ранений женщина скончалась. Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его.