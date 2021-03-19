«Монако» запретил Головину играть за сборную России в матче со Словенией

Монако, 19 марта. Французский «Монако» выступил с заявлением, в котором сообщил, что клуб не разрешил полузащитнику Александру Головину участвовать в матче сборных России и Словении.

Пресс-служба «Монако» на официальном сайте команды проинформировала, что российскому полузащитнику Александру Головину запрещено участвовать в матче со словенцами, который пройдет в Сочи 27 марта. Это решение обусловлено существующими в Лиге 1 правилами. В соответствии с одним из них, если футболисты французских клубов сыграют за свои сборные за пределами Евросоюза, они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить более пяти дней. В «Монако» подчеркнули, что не хотят «терять» Головина.

Перед матчем со Словенией Россия проведет первую игру отбора к ЧМ-2022 в Мальте. В ней сможет принять участие 24-летний полузащитник «Монако». Кроме того, Головин имеет возможность сыграть за сборную в третьем матче отбора к ЧМ-2022 со Словакией.