Мошенники получили десять лет колонии за обман пенсионеров из Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 19 марта. В Московском районном суде Санкт-Петербурга вынесли приговор интернациональной группе телефонных мошенников, которые звонили пожилым людям и, представляясь родственниками, попавшими в трудное положение, вымогали деньги. На оглашении приговора присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как следует из материалов дела, группа начала свою преступную деятельность в январе 2020 года. Дважды судимый Филипп Евдокимов сделал своему знакомому Элеру Мусафирову из Узбекистана предложение, от которого тот не смог отказаться. Дело представлялось несложным и незатратным, а потенциальная прибыль довольно существенной.

Купив у неустановленного следствием лица базу данных жителей Петербурга, они решили попробовать известную схему мошенничества. Выбрав из базы лиц 1930–1940 годов рождения, они стали обзванивать их. Представлялись родственниками, как правило внуками, просили одолжить им деньги. Суммы были довольно существенные: обычно мошенникам удавалось получить от жертв по 100-200 тысяч рублей.

Поскольку пенсионеры могли жить в любом районе города, Мусафиров привлек к делу гражданина РФ Арарата Закаряна, который стал возить мошенников на преступления на автомобиле Volkswagen Golf.

Группа успела поработать три месяца, а 21 апреля 2020 года начались аресты. За этот короткий срок мошенники успели обмануть как минимум десять пенсионеров на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. Деньги между собой делили поровну Евдокимов и Мусафиров, а Закарян, выступавший в качестве пособника, получал по 5 тысяч. Иногда ему подкидывали что-то на бензин.

Закарян знал, чем занимаются Евдокимов и Мусафиров, из их разговоров, но не отказался возить подельников на места преступлений. В результате каждый участник группы проходит в деле по части 4 статьи 159 «Мошенничество», за которую предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

На вынесении приговора из числа потерпевших присутствовали трое пенсионеров. Зинаиде Александровне скоро исполнится 90 лет, работала на режимном предприятии в военной приемке, ребенком пережила блокаду. Поверила мошенникам, хотела помочь внуку, не догадалась перезвонить.

Николай Данилович, бывший военный летчик-испытатель, 86 лет, у жены онкология, хотел помочь внуку, живущему в Москве.

Нина Егоровна, 80 лет, вместе с мужем ходили в Сбербанк, чтобы помочь зятю. Всех их бессовестные мошенники обманули на 150 тысяч.

Учитывая большое количество преступных эпизодов, приговор заслушивался два часа. Судья Юлия Павлова приговорила Филиппа Евдокимова к четырем годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима. Элер Мусафиров будет отбывать наказание в исправительной колонии-поселении три года и шесть месяцев, Арарата Закаряна приговорили к двум годам и девяти месяцам также в колонии-поселении. В сумме на всю банду получилось десять лет лишения свободы — по году за одного обманутого пенсионера.