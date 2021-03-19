Видео с падением Байдена на трапе президентского самолета появилось в Сети

Вашингтон, 19 марта. Президент США Джо Байден упал с трапа самолета перед вылетом в штат Джорджия.

Кадры с инцидентом опубликовали в интернете. Глава государства прибыл на вертолете на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд, где его ждал президентский самолет. Он попытался быстро подняться на борт, однако Байден несколько раз оступился и упал.

Ранее жители Великобритании назвали Байдена самым позорным президентом за всю историю США. Они ополчились на главу государства после его оскорбительного высказывания в адрес российского коллеги Владимира Путина.