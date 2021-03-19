Зубная щетка может помочь в очищении динамика смартфона от пыли

Москва, 19 марта. Динамики смартфона могут забиваться пылью и грязью. Эксперт сети сервисных центров «Ремонтный городок» Норик Аракелян объяснил, как почистить динамик с помощью зубной щетки.

Провести соответствующие манипуляции с телефоном можно в домашних условиях. Зубная щетка должна быть не влажная, подчеркнул специалист. Также стоит убедиться, что на ней нет грязи и остатков пасты, а затем легким движением пройтись по сетке динамика, не надавливая на щетку.

«Стараться не повредить его, не давить. Остатки грязи собрать мягкой тканью», — рассказал Аракелян в интервью «Радио 1».

При этом строго не рекомендуется использовать спирт при чистке динамиков. При сильных загрязнениях можно применять специальную жидкость, которая продается во всех сервисных центрах. Чистку стоит организовывать по мере необходимости.

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