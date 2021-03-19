Ксения Бородина похвасталась крошечной сумочкой Prada

Москва, 19 марта. Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина похвасталась роскошным подарком, который она получила на день рождения.

Известной телеведущей 8 марта исполнилось 38 лет, однако она до сих пор принимает презенты и поздравления. Некоторыми подарками Бородина похвасталась в своих Instagram Stories. Свои сюрпризы знаменитости прислали в том числе и люксовые бренды. Например, блогер получила в подарок крошечную сумочку Prada.

«Спасибо огромное! Очень красивая штучка!» — поблагодарила бренд телеведущая.

Ксения Бородина продемонстрировала поклонникам коробку, в которой лежал шикарный презент, а также поздравительное письмо от представителя Prada. Показала звезда «Дома-2» и саму сумочку. Белый аксессуар, который можно сравнить по размеру с кошельком, держится на длинной серебристой цепочке.

Недавно Ксения Бородина последовала модным трендам и сменила привычную прическу на каре. Она продемонстрировала фанатам результат преображения, однако поклонники не оценили такую смену имиджа. Некоторые отметили, что с новой прической телеведущая выглядит старше своих лет.