Данные американского зонда позволили определить размер марсианского ядра

Вашингтон, 19 марта. Размер марсианского ядра смогли определить благодаря данным, полученным от американского зонда InSight, который работает на поверхности планеты более двух лет.

В докладе, зачитанном на онлайн-конференции Lunar and Planetary Science, планетологи озвучили, что размер ядра Красной планеты составляет 3600 километров.

Американский зонд, работающий на поверхности Марса, оборудован измерителями теплового потока, сейсмометрами и другими исследовательскими приборами. Аппарат получает ценные данные, которые позволяют ученым делать выводы о внутреннем строении планеты. Недавно InSight смог зафиксировать сейсмическую активность, пишет издание Planet Today. За все время работы аппарат зафиксировал около пяти сотен марсотрясений, это позволило ученым изучить строение недр планеты.

Новые данные от InSight показали, что верхний слой мантии Марса достигает 700-800 километров, радиус ядра составляет 1710-1860 километров. Марсианское ядро в два раза меньше земного, хотя ранее предполагалось, что оно еще меньше и плотнее.

Недавно ученые смогли раскрыть секрет гигантского марсианского облака. Они определили, что облако возникает из-за обтекания воздушными массами горного рельефа. Максимальная длина этого феномена составляет 1800 километров, ширина – 150 километров.