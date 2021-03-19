ВОЗ заявила об отсутствии глобального снижения заболеваемости COVID-19

Москва, 19 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на текущий момент не фиксирует глобального снижения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, в мире сейчас наблюдается эпидемиологическая ситуация, схожая с происходящим в европейских странах.

«Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, мы все еще увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличения числа случаев», — объяснила Вуйнович в беседе с РИА Новости.

Эксперт также отметила, что сейчас важно именно одержать верх над коронавирусом, а не просто «отменить» пандемию. Однако до конца текущего года ожидать ее полного завершения не стоит, считает Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России ранее сообщила о наметившейся в стране уверенной тенденции по снижению новых случаев заражения инфекцией.