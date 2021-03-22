Треть жителей моногородов в России довольны жизнью и переезжать не собираются

31% участников опроса о моногородах в России заявили, что их устраивает жизнь в родном городе и переезжать они не собираются, а вот четверть респондентов как раз наоборот — подтвердили готовность уехать.

Об этом свидетельствуют предварительные итоги опроса, посвященного состоянию жилья и городской среды в моногородах. Он стал частью масштабного исследования, проводимого Экспертным советом по устойчивому развитию моногородов при Госдуме совместно с аналитическим и проектным центром (документ есть в распоряжении ФАН). Анонимное онлайн-голосование было организовано на сайте, посвященному проблемам моногородов. В голосование также включены блоки, посвященные образованию, медицине и другим сферам жизни.

В рамках блока «Жилье и городская среда» эксперты проанализировали состояние жилья и городской среды в населенных пунктах с одним градообразующим предприятием, изучив мнение самих жителей.

«Более 26 тысяч респондентов уже ответили на вопросы о состоянии жилого фонда, общественного транспорта, оценке городского общепита, возможностях для занятий спортом и так далее. Чем больше участников пройдут опрос, тем более достоверными будут результаты», — заявила ФАН курирующая исследование депутат Госдумы Альфия Когогина.

В опросе к этому моменту приняли участие жители 20 моногородов.

«Моногорода практически все у нас убывают, теряют население. Получается, что издержки на содержание территории в целом — жилья, дворов, инженерных сетей, дорог — в пересчете на душу населения растут, а бюджетное финансирование муниципалов не очень большое. Территория теряет ресурс, его становится все меньше, инфраструктура дальше деградирует – вот такой порочный круг», — пояснил автор исследования, генеральный директор аналитического и проектного центра Александр Холоднов.

Целью исследования стало выявление наиболее проблемных точек в состоянии жилья и общественных пространств моногородов. Эксперты изучают мнение жителей о состоянии жилищного фонда, придомовых территорий, коммунальной инфраструктуры и общественных пространств в населенных пунктах. Опрос в настоящий момент продолжается.

Согласно предварительным результатам, только 46% тех, кто уже выразил свою точку зрения, удовлетворены состоянием жилищного фонда. Основными его проблемами горожане считают изношенность домов, отсутствие или плохое качество капитального ремонта, большое количество аварийных зданий и отсутствие новостроек.

«Собственное жилье — ключевой актив жителей моногородов. Но вследствие износа и плохого содержания он стремительно обесценивается. Несмотря на общий избыток жилья, качественное предложение незначительно», — говорится в исследовании.

41% респондентов устраивает состояние придомовых территорий, 43% — положительно оценили коммунальную инфраструктуру, а 62% опрошенных горожан удовлетворены состоянием общественных пространств. В числе проблем участники называют высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, плохое содержание жилья, низкую температуру в квартирах при высоких тарифах на теплоснабжение, грязь во дворах, разбитые дороги, плохое состояние городских парков.

«Неудовлетворенность жителей моногородов качеством жилой среды и состоянием благоустройства — это ожидаемая ситуация. В большинстве муниципальных бюджетов фактически нет собственных ресурсов, чтобы заниматься серьезными большими проектами по развитию городской среды и благоустройству, а получить федеральную поддержку удается не всем», — сказал ФАН член Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при Госдуме РФ, руководитель Центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС Дмитрий Землянский.

Собеседник ФАН отметил, что сегодня ключевые проблемы по жилью и городской среде в моногородах решаются за счет реализации мероприятий нацпроектов и выделяемого на них финансирования. Большая часть мероприятий там направлена, в основном, на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, а не на улучшение жилищных условий горожан.

По мнению Землянского, программы правительства РФ по поддержке жилищного строительства в стране, в том числе льготная ипотека, проекты комплексного развития территорий работают плохо из-за низкого и неустойчивого спроса на жилье, повышенной себестоимости строительства и низких цен на рынке вторичного жилья.

«При этом в моногородах есть явный запрос на комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и опрос как раз показывает, что проблемы ЖКХ людей волнуют больше. Исследование продолжается. Оно позволит выявить наиболее острые проблемы. Логичный дальнейший шаг — это корректировка государственной политики в моногородах с учетом реальных потребностей жителей», — добавил Дмитрий Землянский.

Для решения части выявленных проблем авторы исследования предлагают использовать принцип так называемого «умного сжатия», связанного с увеличением плотности зданий и сооружений на территории. Отдельное внимание, по мнению экспертов, необходимо уделить повышению энергоэффективности на этих территориях.

«Полученные результаты соцопроса в дальнейшем будут использованы при составлении экспертных рекомендаций федеральным органам исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, главам монопрофильных муниципальных образований в части возможной приоритизации реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ», — отметила депутат Альфия Когогина.

Авторы исследования предлагают учесть все выявленные проблемы и способы по их решению при составлении комплексных мастер-планов развития моногородов. Они должны содержать предложения по созданию качественных объектов недвижимости, детализированные решения по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, концепции благоустроенных дворов и общественных пространств, а также финансово-экономическое обоснование предложений.