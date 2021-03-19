Норкин пообещал нашептать Милонову на ушко «пять запрещенных слов»

Москва, 19 марта. Гости политической программы «Место встречи» на телеканале НТВ обсудили ненормативную лексику чиновников. Телешоу вышло в эфир 19 марта.

Участники программы в ходе дискуссии, посвященной нецензурным высказываниям российских политиков, вспомнили казус с мэром Геленджика Алексеем Богодистовым. Глава курортного города после общения с жителями забыл отключится от прямого эфира и обругал матом помощницу. Видео мгновенно разлетелось по интернету и обрело популярность среди пользователей.

Еще один случай, который вспомнили пришедшие на программу гости, — запись обращения чиновника из Пыть-Яха Александра Морозова. Глава города пытался записать речь, но все усилия были тщетны. В связи с чем он начал материться.

Ведущий «Места встречи» Андрей Норкин вспомнил случай, который произошел с российским политиком Виктором Черномырдиным.

«Мне рассказывали, что Черномырдин, когда общался с «красными директорами», ее использовал (ненормативную лексику. — Прим. ред.), и все проходило понятнее и быстрее, чем без такой лексики» — рассказал журналист.

Гости программы вспомнили также «знаменитое» высказывание Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое было озвучено в ходе переговоров с представителями Саудовской Аравии. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, в словах главы МИД РФ не было матов. В ответ Норкин предложил Милонову убедить в этом Роскомнадзор.

«Вы это РКН расскажите. Я вам на ушко наговорю пять слов, запрещенных Роскомнадзором», — сказал ведущий.

Ранее сообщалось, что Андрей Норкин порадовал зрителей шуткой про оперативников и Новый год.