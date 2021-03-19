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Норкин пообещал нашептать Милонову на ушко «пять запрещенных слов»

Норкин пообещал нашептать Милонову на ушко «пять запрещенных слов»

Москва, 19 марта. Гости политической программы «Место встречи» на телеканале НТВ обсудили ненормативную лексику чиновников. Телешоу вышло в эфир 19 марта.

Участники программы в ходе дискуссии, посвященной нецензурным высказываниям российских политиков, вспомнили казус с мэром Геленджика Алексеем Богодистовым. Глава курортного города после общения с жителями забыл отключится от прямого эфира и обругал матом помощницу. Видео мгновенно разлетелось по интернету и обрело популярность среди пользователей.

Еще один случай, который вспомнили пришедшие на программу гости, — запись обращения чиновника из Пыть-Яха Александра Морозова. Глава города пытался записать речь, но все усилия были тщетны. В связи с чем он начал материться.

Ведущий «Места встречи» Андрей Норкин вспомнил случай, который произошел с российским политиком Виктором Черномырдиным.

«Мне рассказывали, что Черномырдин, когда общался с «красными директорами», ее использовал (ненормативную лексику. — Прим. ред.), и все проходило понятнее и быстрее, чем без такой лексики» — рассказал журналист.

Гости программы вспомнили также «знаменитое» высказывание Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое было озвучено в ходе переговоров с представителями Саудовской Аравии. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, в словах главы МИД РФ не было матов. В ответ Норкин предложил Милонову убедить в этом Роскомнадзор.

«Вы это РКН расскажите. Я вам на ушко наговорю пять слов, запрещенных Роскомнадзором», — сказал ведущий.

Ранее сообщалось, что Андрей Норкин порадовал зрителей шуткой про оперативников и Новый год.

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