Белый дом оценил возможность встречи Байдена с Путиным

Вашингтон, 19 марта. Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, когда будет «подходящее время», заявили в американской администрации.

Стоит отметить, что ранее Байден сделал ряд резких высказываний в адрес Путина. В частности демократ заявил, что Путин должен ответить за вмешательство в американские выборы, которые состоялись в прошлом году.

Комментируя это заявление, Путин прежде всего пожелал Байдену крепкого здоровья. Кроме того, российский лидер предложил своему коллеге провести переговоры в прямом эфире.