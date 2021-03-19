Жители Димитровграда возмутились реакцией водителя автобуса на спящую в салоне собаку

Ульяновск, 19 марта. Женщина пожаловалась в интернете на ехавшую в салоне общественного транспорта собаку и равнодушного водителя. Ее обращение дошло до мэрии Димитровграда.

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №43 в Ульяновской области. Животное расположилось на сидении и спокойно спало, в то время как автобус продолжал движение. Пес сильно замерз и забрался в транспорт. По словам пассажирки, в автобус она зашла с ребенком и, увидев собаку, обратилась к водителю с просьбой убрать пушистого пассажира. Водитель ответил, что в приоритете для него маршрут и безопасность на дороге.

После в соцсетях появился пост пассажирки этого автобуса, в котором она рассказала о собаке и реакции водителя. Женщина призвала «провести беседу с водителями и принять меры». Администрация города обратила внимание на данную жалобу, после чего водителю было сделано замечание.