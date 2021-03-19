Пивоваров согласовывал дату и бюджет форума 13 марта с британской «Открытой Россией»

Проведение форума «Муниципальная Россия» могло быть согласовано с британским офисом «Открытой России», признанной нежелательной в РФ. Об этом свидетельствуют выложенные НТВ данные переписки организатора форума, координатора проекта «Объединенные демократы» Андрея Пивоварова с сотрудницей британского отделения «Открытки» Джоанной Новаковской.

НТВ опубликовал скрины бесед Андрея Пивоварова и Джоанны Новаковской, опровергающие утверждения об отсутствии связи между форумом «Муниципальная Россия» и организацией «Открытая Россия» Ходорковского. В одной из переписок Новаковская анонсировала транш в размере 15 тысяч долларов, однако взамен потребовала прислать полный отчет о мероприятии.

Сотрудницу британской «Открытой России» интересовали список сессий, спикеров и тем форума, а также краткие биографии лекторов, тренеров и участников. Кроме того, Пивоваров согласовал с Новаковской дату переноса форума.

Общая сумма транша, согласно переписке, составила 45 тысяч долларов, перечисленных на счет в банке Грузии. Реквизиты Пивоваров попросил оставить в тайне даже от коллег.

«Я немного переживаю, чтобы эти реквизиты остались конфиденциальными <…> не хотел бы эти данные где-то афишировать даже близким коллегам», — сообщил Пивоваров.

Журналистам также удалось получить расписки Пивоварова в получении средств на ведение проектов «Объединенных демократов». В распоряжении редакции оказались свидетельства получения средств на оплату лекторов образовательных программ в размере 150 тысяч рублей.

Как сообщает НТВ, Пивоваров платит не только лекторам, но и мундепам. Согласно опубликованной расписке, депутат Красносельского района Москвы Елена Котеночкина получила от Пивоварова 20 тысяч рублей «за работу на проекте «Объединенные демократы».

Переписка Пивоварова и Новаковской стала очередным доказательством того, что за организацией «Объединенные демократы» и проведением форума «Муниципальная Россия» стоит «Открытка» Ходорковского. Ранее главный редактор издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко указал, что официальный сайт «Объединенных демократов» зарегистрирован в Киеве британской Human Rights Project Managment, ранее носившей название Otkrytaya Rossia. На связь «Объединенных демократов» с «Открыткой» указывают также реквизиты «Открытого Петербурга» (признан иноагентом) на сайте организации. Тем не менее факты не мешают организаторам форума «Муниципальная Россия» отрицать связи с антироссийскими структурами и заявлять о «преследовании» властями. Подробнее читайте в материале Федерального агентства новостей.