Банги, 19 марта. Центральноафриканская Республика готовится к официальному вступлению Фостен-Арканжа Туадера в должность президента.

Власти африканской страны уже готовы провести инаугурацию. Официальный Twitter-аккаунт Комитета по вопросам организации церемонии опубликовал план мероприятия.

Присяга президента состоится 30 марта. Однако торжество начнется еще в понедельник, 29 марта. В аэропорт столицы ЦАР Банги прибудут высокопоставленные гости, власти вручат военные награды, а завершится день официальным ужином.

Инаугурация Туадера пройдет во Дворце Национального собрания. На церемонию приглашены иностранные делегации и главы политических партий республики, а также члены правительства и парламента.

Президент Фостен-Арканж Туадера одержал победу на выборах 27 декабря 2020 года. Он руководит ЦАР с 2016 года. Это его второй срок на посту главы государства.

Экс-президент Франсуа Бозизе с помощью подконтрольных боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) попытался провести государственный переворот и вернуться к власти. Однако вооруженные силы республики, подготовленные российскими инструкторами, при помощи союзников из Руанды разрушили планы опального политика. Военнослужащие успешно освобождают территории от бандитов: восстанавливают стабильность и безопасность в стране.