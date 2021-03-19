Шеф-повар Табаков отбил нападки украинцев на Сашу Грей в споре о русском борще

Москва, 19 марта. Глупо утверждать, что борщ родился на Украине или является национальным кушаньем польских панов, но каждый тянет одеяло на себя. Об этом в интервью ФАН заявил мэтр российской кулинарии, шеф-повар Дмитрий Табаков. Он рассказал, как готовят борщ представители славянских народов, и поделился секретом приготовления потрясающего русского борща.

Ранее американская актриса «взрослого кино» Саша Грей представила на YouTube видео с собственным рецептом борща. Она обратилась к своим подписчикам на русском языке: «Привет! Водка, борщ, хорошо». В комментариях украинские пользователи Интернета возмутились апелляцией к России. Им также не понравилось, что на заставке ролика девушка предстала в виде Аленки с обертки известного российского шоколада.

Спорить о том, «чей борщ», — все равно что выяснять, кто придумал шашлык, уверен шеф-повар Табаков. Претендовать на изобретение блюда и в том, и в другом случае могут многие народы. Поляки, белорусы, украинцы и русские имеют право с одинаковым успехом утверждать, что борщ придумали именно они. На «авторство» борща претендуют даже прибалты, добавил собеседник ФАН.

Борщ — славянское блюдо, отметил шеф-повар, но есть исторический факт: название блюду дали русские. На Руси говорили не «красный», а «бурый». До сих пор на юге России свеклу называют «буряк». Красные щи называли бурыми. «Бур-щи» со временем стали «борщом», пояснил Дмитрий Табаков.

«Пожалуй, по количеству видов борща лидирует Украина, — признал шеф-повар. — Украинский борщ очень вкусен, его готовят с зажаркой из сала, иногда добавляют фасоль и даже чернослив. Борщ там делают густым и жирным. Но это не означает, что борщ «по национальности» — украинец! Хотя представители Украины уже зачем-то пытались получить «патент» на это блюдо».

В борще может быть сразу несколько видов мяса: говядина, свинина, курица, добавил собеседник ФАН. Он рассказал, что однажды пробовал даже борщ... с карасями.

«Он имел необычный вкус: к борщу подавали вяленые брюшки речной рыбы. Его приготовил на фестивале борща мастер из Костромы — и взял одно из призовых мест за оригинальность», — поделился воспоминаниями шеф-повар.

Дмитрий Табаков также выдал ФАН рецепт классического русского борща:

«Когда я готовлю классический русский борщ, я пассирую на сковородке нарезанную свеклу с добавлением небольшого количества уксуса. Можно добавить немного томатной пасты. Я предпочитаю иранскую — она лучшая. Есть хитрость: в борщ дополнительно можно добавить свежевыжатый сок свеклы из расчета: столовая ложка — на литр. А также проварить в небольшом количестве воды отдельно кожуру свеклы и добавить этот бульон в кастрюлю. Все это дает насыщенный красный цвет. Густой, крепкий бульон делается на говяжьих костях. Перед варкой их надо немного пропечь в духовке — тогда белок свернется, бульон получится жирным и прозрачным».

Подавать такой борщ лучше со сметаной, рубленой зеленью и чесноком, резюмировал мэтр кулинарии Дмитрий Табаков.