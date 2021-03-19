Более 90% компаний в России получили отказ в сертификатах о форс-мажоре при пандемии





Торгово-промышленная палата РФ выдала сертификаты о наступлении обстоятельств непреодолимой силы из-за пандемии COVID-19 только 7,5% заявителей. Об этом в интервью ФАН рассказал президент ТПП Сергей Катырин. Свидетельства наступления форс-мажора из-за введенных ограничений, которые по запросу предоставляет палата, требуются компаниям для освобождения от необходимости исполнять обязательства по договорам.

«Все шли к нам получить сертификат о том, что столкнулись с форс-мажором, требовали документы. 80 000 заявителей пришли за этими сертификатами, а выдали мы только 6000», — рассказал глава ТПП РФ.

Большой процент отказов Сергей Катырин объяснил отсутствием необходимых для подтверждения форс-мажора документов у заявителей, а также доказательств невозможности исполнять конкретные обязательства. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся ухудшение экономического состояния предприятия, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, а также резкое снижение потока посетителей.

«Непростая для нас ситуация была: на нас очень серьезное давление оказывал и бизнес, губернаторы, главы муниципальных образований и так далее, требовали: «Дайте документ!», но у нас единственная задача была — не подставить бизнес», — поделился Катырин.

Представитель Торгово-промышленной палаты пояснил, что сертификаты, не имеющие достаточного юридического обоснования и подтверждения документами, могли не помочь предпринимателю, а, наоборот, сослужить ему медвежью услугу. Контрагент, который пытается привлечь получателя некорректного сертификата к ответственности по договору, обязательно одержит победу в суде.

«Тогда тот, кому мы выдали этот сертификат, будет вынужден не только заплатить то, что ему положено по договору, но еще и все неустойки, пени, штрафы и так далее. Поэтому получили сертификаты несопоставимо маленькое число заявителей — 6 из 80 тысяч, но зато у нас на сегодня, Бог миловал, тьфу-тьфу, ни одной рекламации на этот счет нет», — отметил собеседник ФАН.

Торгово-промышленная палата РФ начала выдавать сертификаты о форс-мажорных обстоятельствах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в конце марта 2020 года. Услуги по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы тогда сделали временно бесплатными. В обычное время тариф составляет 13 500 рублей.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин в преддверии годовщины введения локдауна в России также дал подробное интервью ФАН. В нем он назвал основные достижения и ошибки последних 12 месяцев, а также сравнил последствия пандемии для России и Европы. Материал будет опубликован на сайте 22 марта.