Психолог Шипулин назвал способ развить критическое мышление

Каждый человек ежедневно сталкивается с огромным потоком информации. Неумение анализировать поступающие сведения заставляет людей делать ложные выводы и принимать неправильные решения. Однако благодаря критическому мышлению человек учится видеть нестыковки, выбирать лучший вариант и не тратить время попусту. Практикующий психолог, коуч Михаил Шипулин рассказал в комментарии ФАН, что такое критическое мышление и как его развить.

Что такое критическое мышление

По словам психолога, критическое мышление — это показатель здоровья психики. Если человек не критичен к своему мышлению, речи и поведению, то это повод обратиться к специалисту.

«Критическое мышление — это способ обрабатывания большого количества сложной информации. Для того чтобы сформировалось критическое мышление, человек должен перерабатывать большое количество разной информации, искать источники — пользоваться не одним или двумя, а несколькими. Тогда у человека формируется свое аргументированное мнение, основанное на фактах», — объяснил Шипулин.

Специалист отметил, что структура мышления формируется в пубертатном возрасте. Именно поэтому важно помогать школьнику быть критичным и задавать ему вопросы: откуда ты это знаешь, это убеждение или ты в это веришь? Если таких вопросов не будет, а школьники будут тренировать только память, то мышление не сформируется. Человек, скорее всего, будет довольствоваться одним-двумя источниками информации и им верить.

Как мыслить критически

Шипулин предупредил: для того чтобы сформировать критическое мышление, потребуется воля — это еще одна психическая функция, которая помогает сделать усилие, чтобы анализировать большое количество информации и обрабатывать ее.

«Получать информацию можно из книг, интернета, статей. Когда человек научится удерживать во внимании весь объем информации, делать выводы и задавать вопросы, то у него сформируется критическое мышление. Кроме того, нужна дискуссия, желательно с помощью модератора, чтобы это был не монолог», — рекомендовал коуч.

Развить критическое мышление можно и во взрослом возрасте, заверил собеседник ФАН. Если у взрослого человека есть желание и потребность развиваться, получать образование, ходить на тренинги и семинары, то он сможет развить этот навык.