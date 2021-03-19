Сергей Лазарев стал приглашенным членом жюри в новом выпуске шоу «Танцы»

Москва, 19 марта. Популярный певец Сергей Лазарев составил компанию наставникам проекта шоу «Танцы» в новом выпуске и оценил номера участников.

В прошлом выпуске передачи Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин наконец набрали свои команды после вынужденного перерыва в съемках, возникшего из-за коронавируса. Новоиспеченные участники последнего сезона «Танцев» вступили в гонку за главный приз в размере 6 миллионов рублей.

В новом выпуске члены команд продемонстрировали свои номера. Сергей Лазарев пришел в восторг от выступлений и отметил, что они даже лучше, чем на Евровидении.

Наставник проекта Егор Дружинин признался, что во время одного из номеров едва сдерживал слезы. Кроме того, хореограф отказался до конца проекта комментировать выступления некоторых конкурсантов. В новом выпуске участники также узнали итоги первого зрительского голосования. Поклонники «Танцев» увидят передачу 20 марта на канале ТНТ.

В новом сезоне наставники набирали в команды по восемь участников, однако у Татьяны Денисовой осталось лишь семь претендентов на победу. Она исключила из команды одного танцора в прошлом выпуске, так как он саботировал выступление.