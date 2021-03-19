Клайпедский порт в Литве не сможет стать торговыми воротами Украины

Москва, 19 марта. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал журналистам, почему украинские товары не спасут Клайпедский порт в Литве.

Стать северными торговыми воротами Украины литовскому порту способна помешать позиция Белоруссии. Об этом эксперт рассказал корреспонденту Baltnews. Подписание декларации лидерами Литвы и Украины собеседник издания расценивает лишь как своеобразную пиар-акцию, проводящуюся напоказ Москве.

«Белоруссия вполне может и не допустить транзит украинских грузов в Литву или сделать его невыгодным», — заявил Колташов.

Литва виновата в этом сама: Вильнюс и Киев вошли в число инициаторов введения европейских санкций против Минска, после чего отношения государств стали заметно хуже. Таким образом, намерение Литовской Республики спасти свой порт товарами из Украины не имеет экономического обоснования.

Литва может иметь намерение поссорить Россию и Белоруссию. Такое предположение высказал ранее белорусский политолог Николай Сергеев, комментируя прилет в Берлин главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.