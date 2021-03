Гордиев узел Палестины: что подталкивает евреев и арабов к примирению

Израиль близок к подписанию договоров о нормализации отношений с четырьмя мусульманскими странами. Глава службы внешней разведки «Моссад» Эли Коэн сообщил об ожидаемом заключении соглашений с Саудовской Аравией, Оманом, Катаром и Нигером.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему Израиль и арабские государства на протяжении десятилетий не имели дипломатических отношений и что сподвигло их к поиску компромисса.

Проблемы между мусульманскими странами и еврейским государством начались еще до его создания. В ноябре 1947 года Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила план раздела на тот момент подмандатной Лондону территории Палестины. В соответствии с ним территория западнее реки Иордан делилась на два государства — палестинское (43,5%) и израильское (56,5%). Предполагалось, что они будут состоять в таможенном союзе, иметь общую валюту и обладать равным доступом к воде и энергии. Иерусалиму предписывалась роль международного города под управлением ООН.

Из 57 государств-членов ООН против плана высказались 13 стран, включая Саудовскую Аравию, Сирию, Ливан, Ирак, Египет, Йемен. Лига арабских государств (ЛАГ) и Высший арабский совет (ВАС) заявили, что приложат все усилия, чтобы раздела Палестины и появления Израиля не состоялось.

Несмотря на это, еврейское национальное государство официально образовалось 14 мая 1948 года. Уже на следующий день ему пришлось вступить в войну за собственную независимость против коалиции из пяти арабских стран.

После победы израильской армии в 1949 году были подписаны соглашения об установлении перемирия. Обычно после подобного следуют переговоры о нормализации отношений и налаживании дипломатических связей между странами, однако арабские страны отказались вести дальнейшие переговоры с Израилем.

По результатам этой войны израильтяне овладели тремя четвертями территории Палестины. Оставшиеся части были заняты Египтом (Сектор Газа) и Трансиорданией (регион на западном берегу Евфрата). Позже, в ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль занял эти земли и Иерусалим, вдобавок оккупировав сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров (позже он был возвращен).

С течением времени арабские государства фактически оказались от идеи ликвидации Израиля. Их внимание сконцентрировалось вокруг вопроса об освобождении Палестины и возвращения израильской армии на границу 1967 года.

Было бы некорректно говорить о разрыве арабо-израильских дипломатических отношений, ведь их не было установлено изначально. ЛАГ многократно предпринимал попытки силового решения палестинской проблемы, и каждый раз это приводило лишь к усилению позиции Израиля.

Первым из этого порочного круга вышел Египет: в 1979 году при посредничестве США был заключен мирный договор, по которому израильские войска отступили с Синайского полуострова, а Египет признал международными морскими путями Суэцкий канал, Суэцкий залив и залив Акаба. Кроме того, североафриканская страна стала первым арабским государством, официально признавшим Израиль.

45yrs ago tomorrow, the Egyptian Army crossed the Suez Canal attacking Israeli forces, beginning the Yom Kippur War. Almost 6yrs later, in 1979, #Egypt & #Israel signed a treaty establishing a lasting and secure peace that endures to this very day.

Второй мирный договор был подписан с Иорданией в 1994 году. Значительное содействие в этом оказал Вашингтон, пообещавший Амману списание его государственных долгов в случае примирения с Израилем. Кроме того, между двумя ближневосточными государствами существовали назревшие проблемы региональной безопасности, демаркации границ, беженцев и распределения воды, что само по себе подталкивало страны к сотрудничеству.

К этому же времени создается частично независимая Палестинская национальная администрация (ПНА). Она управляет территорией западнее Иордана (автономией); ранее в область ответственности ПНА также входил Сектор Газа, однако после ухода израильской армии его заняли исламисты ХАМАС.

Следующей важнейшей вехой в мирном процессе стало заключение бахрейно-израильского и израильско-эмиратского мирных договоров 15 сентября 2020 года в Вашингтоне. Соглашения получили название «Авраамских» в честь ветхозаветного пророка, являющегося общим для иудаизма и ислама. В течение нескольких последующих месяцев к договоренностям присоединились еще две мусульманские страны — Судан и Марокко.

Ратифицировавшие соглашение страны обязались заключить мир и установить дипломатические отношения, учредить посольства и консульские представительства, сотрудничать в областях экономики, безопасности, а также в гуманитарной сфере. Кроме того, участники договоров обязались решать какие-либо конфликты между собой исключительно мирными путями.

Можно заметить, что во всех случаях арабо-израильского примирения активную посредническую роль сыграли США. В каждом случае Вашингтон предлагал арабским странам условия гораздо более выгодные, чем бесперспективное продолжение военных авантюр в отношении Израиля. Как правило, это выражалось в торговых соглашениях, прямых субсидиях и политических уступках (передача Западной Сахары Марокко, исключение Судана из списка стран-спонсоров терроризма).

В конечном счете коалиция мусульманских стран развалилась, и после Ливанской войны (1982 год) они не вступали в открытое военное противостояние с еврейским государством.

Израиль, в свою очередь, всегда был заинтересован в заключении мирных соглашений с ближневосточными странами в целях обеспечения собственной безопасности. Однако в последнее время «миротворческая карта» стала разыгрываться израильскими чиновниками для увеличения собственного политического веса.

23 марта в Израиле пройдут выборы в Кнессет (однопалатный парламент), в котором последние годы относительное большинство принадлежит партии «Ликуд». В преддверии этого события глава партии и одновременно действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху собирался посетить Объединенные Арабские Эмираты с расплывчатой формулировкой о «закреплении отношений между двумя странами». Абу-Даби отказал в визите, сославшись на стремление израильского премьера заработать политический капитал перед выборами, который в последнее время пострадал.

По всей видимости, само заявление главы «Моссада» о заключении договоров еще с четырьмя мусульманскими государствами носит политический оттенок. Объективно не существует практического смысла в преждевременном объявлении о каких-либо соглашениях, так как всегда есть вероятность их срыва. Однако в качестве популистской меры подобный шаг может оказаться весьма эффективным. Вероятнее всего, Коэн, «по совпадению» состоящий в «Ликуде», прекрасно это осознает.

People spend a lot of time on polls. But the only poll that matters are the actual results. This poll says Likud will get 32, some reports have suggested the number is closer to 35.