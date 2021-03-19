Фильм «Пункт пропуска» о спасении моряков ВМФ из украинского плена показан в Москве

Москва, 20 марта. В семилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией в столичном Доме кино состоялся премьерный показ фильма «Пункт пропуска», рассказывающего о судьбе российских военнослужащих, которые три года провели в украинском плену. Корреспондент ФАН побывала на показе кинокартины.

В основу сюжета «Пункта пропуска» легла реальная история двух военнослужащих ВС РФ, Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных Службой безопасности Украины.

Баранов и Одинцов — бывшие военнослужащие ВСУ, которые после воссоединения Севастополя и Крыма с РФ приняли российское гражданство. Младший сержант и прапорщик после событий весны 2014 года заключили контракты о военной службе в Вооруженных силах РФ. В 2016 году их похитили украинские спецслужбы на пограничном пункте пропуска в Херсонской области. В феврале 2018 года Подольский райсуд Киева приговорил Максима Одинцова к 14 годам лишения свободы, а Александра Баранова — к 13 годам. Евромайданный суд признал их виновными в госизмене и дезертирстве.

В Крым российские военнослужащие вернулись уже в сентябре 2019 года, когда их обменяли в рамках договоренностей Москвы и Киева. В этом процессе значительную роль сыграла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Неудивительно, что премьера художественного фильма привлекла не только кинематографистов и критиков: на мероприятии присутствовали известные политики, общественные деятели, звезды спорта. Правдивая история о долге и мужестве не оставила равнодушными зрителей, которые несколько раз не удержались от аплодисментов во время просмотра.

Слоганом киноленты стала фраза «Россия своих не бросает». По словам заместителя председателя Верховного Совета ПМР Галины Антюфеевой, присутствовавшей на показе, приднестровцы как никто понимают значение этих слов.

«Я бы добавила к тому, что Россия не бросает своих, мысль о том, что в единстве заключается сила нашего российского народа, — сказала Антюфеева. — Нет такой силы на земле, которая могла бы разрушить это единство, эту любовь друг к другу, желание жить в мире и согласии, хранить свою историю, свою культуру».

Режиссер Вера Соколова подчеркнула, что «Пункт пропуска» был задуман как приветствие седьмой годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.

«Мы начали производство фильма за полтора года до сегодняшнего дня, — сообщила кинематографист. — Но, к сожалению, случилась пандемия, которая внесла коррективы в наш календарно-постановочный план. Съемки пришлось перенести на полгода. Просто неимоверными, невероятными усилиями съемочной группы премьера состоялась в срок и вовремя».

В свою очередь, Денис Майданов, написавший и исполнивший саундтрек к фильму, не смог присутствовать на премьере, так как находился в Крыму, готовясь к празднованию. Тем не менее, он обратился к членам съемочной группы и зрителям, записав видеообращение.

«Сегодня я сожалею, что не могу присутствовать непосредственно на сцене, в зале, — сказал музыкант. — Я в Симферополе с Сергеем Аксеновым на праздновании семилетия воссоединения Крыма с Россией. Поэтому я в абсолютном контексте фильма и рад передать огромный привет. Рад, что в моей жизни была такая творческая удача, такое сотрудничество».

Режиссер и киновед Екатерина Головня поблагодарила режиссера Веру Соколову за премьеру.

«Я хочу поблагодарить Веру Владимировну за то, что она вернула премьеры в наш Большой зал», — сказала кинематографист.

В художественном фильме снялись Эммануил Виторган, Николай Добрынин, Михаил Калиничев, Виктория Тарасова, Иван Соловьев, Тимур Ефременков, Михаил Полицеймако и другие актеры.

Автором сценария к «Пункту пропуска» стал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Будучи сотрудником аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, он лично участвовал в работе по возвращению россиян домой. Ранее в эксклюзивном интервью он признался ФАН, что главная идея фильма — «Россия своих не бросает» — всегда была с ним.