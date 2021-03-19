Совбез ООН призвал к прекращению огня на территории Йемена

Нью-Йорк, 19 марта. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую эскалацию боевых действий в йеменском Марибе и трансграничные нападения хуситов на Саудовскую Аравию.

Члены Совета Безопасности ООН обсудили в четверг, 18 марта, ситуацию в Йемене, где местные хуситы из движения «Ансар Алла» предприняли наступление на последний северный оплот правительства в Марибе, и осудили эти действия. Осуждению подверглись также атаки хуситов на территорию сопредельной Саудовской Аравии, которые, как утверждается в резолюции Совбеза ООН, «угрожают усилиям по обеспечению политического урегулирования».

Ранее сообщалось, что наступление хуситов в Марибе теряет силу. Причиной этому стала хорошо укрепленная оборона правительственных войск Аль Алам аль-Абьяд — Джабал Манкидха, отбивающая атаки движения «Ансар Алла».