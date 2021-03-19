Отмена решений ПНС и обвинения в адрес Эрдогана — что произошло в Ливии 19 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 19 марта 2021 года.

Арест контрабандистов

Сотрудники Управления безопасности западного региона Ливии задержали в заповеднике Сурмана группу, занимавшуюся контрабандой топлива.

القبض على مجموعة شاحنات لتهريب الوقود في محمية صرمان من قبل لواء الغربية pic.twitter.com/WFcU34O01B — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 18, 2021

Политика

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба распорядился отменить все решения триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) и Восточного правительства (Тобрук), принятые с 10 марта 2021 года.

Министр здравоохранения переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Али Занати посетит юг страны с первым рабочим визитом. В воскресенье, 21 марта, чиновник планирует встретиться с представителями комитетов по борьбе с коронавирусом трех регионов для определения наиболее подходящего препарата для вакцинации населения.

«Мы завезем препарат прямым путем или посредством заключения контрактов с ведущими производителями», — заявил глава ведомства.

Также чиновник подчеркнул, что министерство в ближайшее время ужесточит контроль над частными клиниками, чтобы пресечь коррупцию в сфере здравоохранения.

وزير الصحة علي الزناتي



- أول زيارة ميدانية لي ستكون إلى الجنوب .



- الأحد القادم سألتقي لجان ⁧#كورونا⁩ في الغرب والشرق والجنوب وسنحدد بعدها بـ 48 ساعة اللقاح الأنسب .



- سنجلب اللقاح بأي طريقة ولو بالتكليف المباشر أو التعاقد مباشرة مع المنتجين المتميزين — nana elbargathi (@ElbargathiNana) March 19, 2021

Кроме того, Али Занати провел внеочередное совещание в Восточном регионе, в ходе которого обсуждались механизмы реализации краткосрочных инициатив, разработанных министерством здравоохранения.

Министр здравоохранения ПНЕ также посетил больницу детской медицины и хирургии в городе Бенгази, чтобы ознакомиться с положением дел в учреждении. В ходе визита он пообщался с детьми, находящимися здесь на лечении.

#ليبيا| وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور "علي الزناتي" يقوم صباح اليوم الجمعة بزيارة فجائية إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي للوقوف على سير عمل المستشفى، ومعرفة احتياجاته عن قرب . #الساعة24 pic.twitter.com/cMfdcphg5e — الساعة 24 (@alsaaa24) March 19, 2021

Генеральный секретарь Арабской организации по правам человека (AOHR) в Ливии Абдель Монейм Хурр заявил о причастности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к военным преступлениям на территории североафриканского государства. Он призвал Международный уголовный суд (МУС) обратить внимание на многочисленные факты и наказать всех виновных.

الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في #ليبيا د.عبدالمنعم الحر: لا أحد يشكك في تورط #أردوغان بجرائم حرب وضد الإنسانية بالإقليم الليبي pic.twitter.com/HvhXmxwJCe — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 19, 2021

Пресс-служба нового правительства Ливии опровергла информацию из соцсетей о якобы назначении заместителей глав ведомств нового кабинета министров.

Экономика

Министерство экономики и торговли нового правительства провело совещание, на котором обсуждался механизм контроля цен на продовольственные товары и услуги. В ведомстве подчеркнули важность восстановления экспорта и создания в стране свободных зон торговли.

Пресс-секретарь ПНЕ Мухаммад Хамуд заявил, что кабмин рассчитывает на более эффективное сотрудничество с Тунисом. Также он высоко оценил поддержку соседнего государства в урегулировании затяжного кризиса в Ливии.

حمودة: نتطلع إلى علاقات أكثر فاعلية مع تونس#عين_ليبياhttps://t.co/vFSGJiIfxq — عين ليبيا (@EanLibya) March 18, 2021

Общество

В Бенгази, согласно постановлению №3 Высшего комитета по борьбе с коронавирусом, с 19 марта 2021 года на две недели вводится частичный комендантский час. Об этом объявил председатель ведомства Абд аль-Разик аль-Назури.