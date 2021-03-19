Отмена решений ПНС и обвинения в адрес Эрдогана — что произошло в Ливии 19 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 19 марта 2021 года.
Арест контрабандистов
Сотрудники Управления безопасности западного региона Ливии задержали в заповеднике Сурмана группу, занимавшуюся контрабандой топлива.
القبض على مجموعة شاحنات لتهريب الوقود في محمية صرمان من قبل لواء الغربية pic.twitter.com/WFcU34O01B— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 18, 2021
Политика
Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба распорядился отменить все решения триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) и Восточного правительства (Тобрук), принятые с 10 марта 2021 года.
Министр здравоохранения переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Али Занати посетит юг страны с первым рабочим визитом. В воскресенье, 21 марта, чиновник планирует встретиться с представителями комитетов по борьбе с коронавирусом трех регионов для определения наиболее подходящего препарата для вакцинации населения.
«Мы завезем препарат прямым путем или посредством заключения контрактов с ведущими производителями», — заявил глава ведомства.
Также чиновник подчеркнул, что министерство в ближайшее время ужесточит контроль над частными клиниками, чтобы пресечь коррупцию в сфере здравоохранения.
وزير الصحة علي الزناتي— nana elbargathi (@ElbargathiNana) March 19, 2021
- أول زيارة ميدانية لي ستكون إلى الجنوب .
- الأحد القادم سألتقي لجان #كورونا في الغرب والشرق والجنوب وسنحدد بعدها بـ 48 ساعة اللقاح الأنسب .
- سنجلب اللقاح بأي طريقة ولو بالتكليف المباشر أو التعاقد مباشرة مع المنتجين المتميزين
Кроме того, Али Занати провел внеочередное совещание в Восточном регионе, в ходе которого обсуждались механизмы реализации краткосрочных инициатив, разработанных министерством здравоохранения.
Министр здравоохранения ПНЕ также посетил больницу детской медицины и хирургии в городе Бенгази, чтобы ознакомиться с положением дел в учреждении. В ходе визита он пообщался с детьми, находящимися здесь на лечении.
#ليبيا| وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور "علي الزناتي" يقوم صباح اليوم الجمعة بزيارة فجائية إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي للوقوف على سير عمل المستشفى، ومعرفة احتياجاته عن قرب . #الساعة24 pic.twitter.com/cMfdcphg5e— الساعة 24 (@alsaaa24) March 19, 2021
Генеральный секретарь Арабской организации по правам человека (AOHR) в Ливии Абдель Монейм Хурр заявил о причастности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к военным преступлениям на территории североафриканского государства. Он призвал Международный уголовный суд (МУС) обратить внимание на многочисленные факты и наказать всех виновных.
الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في #ليبيا د.عبدالمنعم الحر: لا أحد يشكك في تورط #أردوغان بجرائم حرب وضد الإنسانية بالإقليم الليبي pic.twitter.com/HvhXmxwJCe— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 19, 2021
Пресс-служба нового правительства Ливии опровергла информацию из соцсетей о якобы назначении заместителей глав ведомств нового кабинета министров.
Экономика
Министерство экономики и торговли нового правительства провело совещание, на котором обсуждался механизм контроля цен на продовольственные товары и услуги. В ведомстве подчеркнули важность восстановления экспорта и создания в стране свободных зон торговли.
Пресс-секретарь ПНЕ Мухаммад Хамуд заявил, что кабмин рассчитывает на более эффективное сотрудничество с Тунисом. Также он высоко оценил поддержку соседнего государства в урегулировании затяжного кризиса в Ливии.
حمودة: نتطلع إلى علاقات أكثر فاعلية مع تونس#عين_ليبياhttps://t.co/vFSGJiIfxq— عين ليبيا (@EanLibya) March 18, 2021
Общество
В Бенгази, согласно постановлению №3 Высшего комитета по борьбе с коронавирусом, с 19 марта 2021 года на две недели вводится частичный комендантский час. Об этом объявил председатель ведомства Абд аль-Разик аль-Назури.
#ليبيا #بنغازي— وكالة أخبار بنغازي AB (@AB_Benghazi) March 18, 2021
اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تصدر قرار بحظر التجول جزئي لمدة أسبوعين من الساعة 7:00 مساء إلى 7:00 صباحا لكل الأنشطة باستثناء الصيدليات والعاملين في القطاع الطبي الخاص والعام لمجابهة موجة التفشي الجديدة المتحورة لوباء كورونا.
حفظ الله الجميع pic.twitter.com/BjjL6xd0OX