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Отмена решений ПНС и обвинения в адрес Эрдогана — что произошло в Ливии 19 марта

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Отмена решений ПНС и обвинения в адрес Эрдогана — что произошло в Ливии 19 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 19 марта 2021 года.

Арест контрабандистов

Сотрудники Управления безопасности западного региона Ливии задержали в заповеднике Сурмана группу, занимавшуюся контрабандой топлива.

Политика

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба распорядился отменить все решения триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) и Восточного правительства (Тобрук), принятые с 10 марта 2021 года.

 

Министр здравоохранения переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Али Занати посетит юг страны с первым рабочим визитом. В воскресенье, 21 марта, чиновник планирует встретиться с представителями комитетов по борьбе с коронавирусом трех регионов для определения наиболее подходящего препарата для вакцинации населения.

«Мы завезем препарат прямым путем или посредством заключения контрактов с ведущими производителями», — заявил глава ведомства.

Также чиновник подчеркнул, что министерство в ближайшее время ужесточит контроль над частными клиниками, чтобы пресечь коррупцию в сфере здравоохранения.

Кроме того, Али Занати провел внеочередное совещание в Восточном регионе, в ходе которого обсуждались механизмы реализации краткосрочных инициатив, разработанных министерством здравоохранения.

 

Министр здравоохранения ПНЕ также посетил больницу детской медицины и хирургии в городе Бенгази, чтобы ознакомиться с положением дел в учреждении. В ходе визита он пообщался с детьми, находящимися здесь на лечении.

Генеральный секретарь Арабской организации по правам человека (AOHR) в Ливии Абдель Монейм Хурр заявил о причастности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к военным преступлениям на территории североафриканского государства. Он призвал Международный уголовный суд (МУС) обратить внимание на многочисленные факты и наказать всех виновных.

Пресс-служба нового правительства Ливии опровергла информацию из соцсетей о якобы назначении заместителей глав ведомств нового кабинета министров.

Экономика

Министерство экономики и торговли нового правительства провело совещание, на котором обсуждался механизм контроля цен на продовольственные товары и услуги. В ведомстве подчеркнули важность восстановления экспорта и создания в стране свободных зон торговли.

 

Пресс-секретарь ПНЕ Мухаммад Хамуд заявил, что кабмин рассчитывает на более эффективное сотрудничество с Тунисом. Также он высоко оценил поддержку соседнего государства в урегулировании затяжного кризиса в Ливии.

Общество

В Бенгази, согласно постановлению №3 Высшего комитета по борьбе с коронавирусом, с 19 марта 2021 года на две недели вводится частичный комендантский час. Об этом объявил председатель ведомства Абд аль-Разик аль-Назури.

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