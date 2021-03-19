Женщина увидела поток падающего с крыши снега и спасла ребенка в Ярославле

Ярославль, 19 марта. Мама уберегла от несчастья себя и своего маленького сына, вовремя заметив падающий с крыши снег.

Инцидент произошел днем в одном из дворов жилого комплекса. По тротуару женщина неспеша шла со своим ребенком. Вскоре она увидела резко падающую снежную глыбу с высотки. Женщина быстро среагировала и перенесла ребенка за секунды на проезжую часть улицы. Однако она чуть не попала под колеса проезжающего автомобиля.

В результате этого инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.



В Самаре мать прыгнула в канализацию за упавшим ребенком, сообщал сайт 360tv.ru. Они оба находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.