«Спина к спине и плечом к плечу»: чем закончится для США визит Лаврова в КНР

Москва, 19 марта. Согласно аналитике китайского издания South China Morning Post (SMPC), Китай и Россия обязаны развивать сотрудничество и теплые дипломатические отношения. Этому, по мнению китайских аналитиков, должен способствовать визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай, пишет «ПолитПазл».

Руководитель российского внешнеполитического ведомства и правда собирается посетить КНР. Это важное событие состоится на следующей неделе. Сергей Лавров планирует встречу со своим коллегой Ваном И. Мужчины будут обсуждать необходимость дальнейшего укрепления двусторонних отношений. По мнению китайских журналистов, из-за ухудшения отношений между Россией и Китаем с одной стороны и США с другой, заинтересованность в таком развитии событий проявляют обе державы.

«Китай и Россия будут стремиться развивать отношения по принципу «спина к спине и плечом к плечу», когда их министры иностранных дел встретятся на следующей неделе на фоне растущей взаимной напряженности с Соединенными Штатами», — приводит «ПолитРоссия» перевод статьи SMPC.

С китайскими журналистами согласен и профессор международных отношений Нанкинского университета Чжу Фэ. Он уверен, что администрация нового президента США Джо Байдена давит на Россию больше, чем соратники Дональда Трампа.

С Китаем США также не очень мягко себя ведет. Именно поэтому стоит отметить, что в ходе визита Сергея Лаврова в Китай дипломатические отношения двух государств выйдут на новый уровень, и после этого Белому дому придется ожидать серьезных последствий.

«Визит Лаврова в Китай станет хорошим способом для обеих сторон укрепить свою стратегическую координацию по международным вопросам», — добавил отставной профессор международных отношений Китайского университета иностранных дел в Пекине Ян Чжуан.

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