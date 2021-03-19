Простое средство оказалось способно снизить смертность от COVID-19

Вашингтон, 19 марта. Обычное средство для понижения температуры оказалось способно понизить вероятность тяжелого течения COVID-19, утверждают ученые Университета Джорджа Вашингтона .

Умеренная доза аспирина может снизить количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации и аппаратах искусственной вентиляции легких. Аспирин используют для предотвращения инсульта и сердечных приступов, так ка он препятствует тромбообразованию.

Специалисты выявили взаимосвязь между дозами аспирина и снижением тяжести течения заболевания. Исследование выявило, что использование препарата снижает необходимость применения ИВЛ на 44%, реанимация требовалась на 43% реже, внутрибольничная смертность снизилась на 47%. Авторы проекта выразили надежду, что этот недорогой и доступный препарат поможет снизить риски от COVID-19.

Израильские ученые также утверждают, что люди, принимающие аспирин на постоянной основе, на треть реже заражались коронавирусной инфекцией. А заболевшие COVID-19 пациенты, принимающие этот препарат, выздоравливали быстрей на два-три дня. Исследователи считают, что аспирин в небольших дозах оказывает благотворное влияние на здоровье человека.