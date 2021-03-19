Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение Пригожина к Кадырову

Санкт-Петербург, 19 марта. Бизнесмен Евгений Пригожин назвал своим долгом предложить помощь главе Чечни Рамзану Кадырову в судебном разбирательстве с «Новой газетой» из-за недостоверных публикаций.

«Новая газета» 15 марта обнародовала интервью с экс-сотрудником полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. В беседе он утверждал, что якобы являлся участником внесудебных расправ над жителями Чеченской Республики.

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев назвал материал «Новой газеты» клеветой, а военнослужащие полка обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой «обратить внимание» на материалы этого СМИ.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, «Новая газета» распространила недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Я считаю подобные публикации «Новой газеты» недопустимыми и преступными. Будучи истинным патриотом России и относясь с большим уважением к чести офицеров России и заслугам полка, считаю своим долгом предложить Вам безвозмездную помощь и поддержку моей юридической службы в судебном разбирательстве с «Новой газетой»», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Кадыров заявил, что сотрудники «Новой газеты» являются агентами западных спецслужб. По словам главы Чечни, журналисты этого издания «порочат честь и достоинство тысяч бойцов, жертвовавших своими жизнями и здоровьем в борьбе с международным терроризмом».