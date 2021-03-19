Краснова объяснила уход Деткова из ЧБД особенным форматом шоу

Москва, 19 марта. Эстрадный артист разговорного жанра Сергей Детков в конце 2020 года освободил кресло участника рейтингового YouTube-шоу «Что было дальше?» (ЧБД).

Стендап-комик ушел из шоу без объяснения причин. Бьюти-блогер и звезда Instagram Наталья Краснова объяснила, что, на ее взгляд, подтолкнуло Деткова к такому решению. Формат ЧБД можно назвать тяжелым. От участников проекта требуется интенсивно оскорблять звездных гостей, перебивая их.

По словам Красновой, Детков далек от подобного стиля юмора. Она считает, что у стендап-комика не хватило внутренних ресурсов для негативного отношения к гостям шоу, поэтому он взял паузу.

«Детков самый ранимый из всех ребят. А ведь подписчики не гнушаются ничем. У нас в России люди любят похейтить», — подчеркнула бьюти-блогер в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Одним из гостей ЧБД в апреле 2020 года стал известный политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман. Он заявил, что после записи программы «стал беднее временем, но богаче опытом».